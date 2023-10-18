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Gündem İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!
Gündem

İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:28:00 -
İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu.

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu.

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu. Saldırıda onlarca şehit ve yaralı olduğu bildiriliyor.

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