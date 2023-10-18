İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!
Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu.
Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu.
Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki el-Magazi mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu. Saldırıda onlarca şehit ve yaralı olduğu bildiriliyor.
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