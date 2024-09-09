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Dünya İsrail o ülkeye saldıracak! ABD'ye gizli planlar sunuldu
Dünya

İsrail o ülkeye saldıracak! ABD'ye gizli planlar sunuldu

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:19:00 - 2024-09-09 17:20:49
İsrail o ülkeye saldıracak! ABD'ye gizli planlar sunuldu

ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı general Michael Kurilla, Pazar günü bir kez daha İsrail'i ziyaret etti.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer komutanlarla görüşen General Kurilla'nın ziyaretine dair İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan ve İran'dan gelen son tehditlerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Times of Israel, kuzey cephesindeki yeraltı komuta savaş odasına giden CENTCOM Komutanı Kurilla'ya Lübnan için hazırlanan operasyonel planların sunulduğunu yazdı.

YERALTINDA GİZLİ GÖRÜŞME

Ordunun resmi açıklamasında Kuzey Komutanı Ori Gordin'in Kurilla'ya söz konusu yeraltı odasında savaş planlarını gösterdiği belirtildi.

ABD ordusu, Temmuz sonundaki Fuad Şükür suikastının ardından İsrail'i korumak için Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e uçak gemileri konuşlandırdı.

İsrail'in ana müttefiki ABD, İran'ın Nisan ayındaki misilleme saldırısında bölge ülkeleri ve Batılı müttefikleriyle birlikte füzeler ve kamikaze drone'ları düşürdü.Tel Aviv'den Lübnan'a tam ölçekli bir saldırı hazırlığına dair mesajlar geliyor. İsrail parlamentosu Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu üyesi Nissim Vaturi, Lübnan'la tam ölçekli bir savaşın başlamasının birkaç günlük bir mesele olduğunu söyledi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olan Vaturi, savaş başladığında Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesi Dâhiye mahallesinin Gazze'ye benzeyeceğini iddia etti. Nissim Vaturi'ye göre, 4-5 gün sürecek yoğun bir hava bombardımanını Lübnan'ın karadan işgali izleyecek.

Milliyet'in haberine göre; Eski savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ise, İsrail ordusunun odağının Hizbullah ve Lübnan sınırına kayması gerektiğini söyledi, gerekirse Lübnan'ı vurabileceklerini dile getirdi.On binlerce savaşçısı ve cephaneliğinde 150 bin kadar füzesi olduğu tahmin edilen grup, 18 yıl önceki savaşta İsrail'e yenilmemişti.İsrail'in Lübnan'a muhtemel bir saldırısı İran ve bölgesel müttefiklerini de içine çeken topyekun bir savaşı tetikleyebilir.

Hizbullah'tan İsrail'in tehditlerine dair henüz bir açıklama yok.

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