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Dünya İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!
Dünya

İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 18:50:00 -
İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, katil Netenyahu'ya ateş püskürdü.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı siyonist Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı.

Lapid; Benny Gantz, Gadi Eizenkot ve Gideon Saar'a hükümetten ayrılmaları çağrısında bulunarak, "Hükümet ülkeyi yönetecek kapasitede değil ve Netanyahu da ülkeyi yönetmeye uygun değil" dedi.

Lideri olduğu Yesh Atid Partisi’nin seçimler yoluyla ya da alternatif bir hükümet kurarak hükümet değişikliğini desteklemeye hazır olduğunu aktaran Lapid, üç bakanının ülkenin iyiliğini düşünerek ulusal birlik hükümetine katıldıklarını belirtti.

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