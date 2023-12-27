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Gündem İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz
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İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-27 05:50:00 -
İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz

Siyonist İsrail Askeri Mezarlık Müdürü David Oren Baruch, 48 saat içinde 50 İsrail askerini defnettiklerini belirtti.

Terör rejimi İsrail Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

Açıklamaya göre, Kudüs'ün batısındaki Herzl Tepesi'nde bulunan İsrail Askeri Mezarlığı Müdürü Baruch, tarih belirtmeden Herzl Tepesi'nde 48 saat içinde 50 İsrail askerini defnettiklerini aktardı.

Baruch, "Her bir saatte ya da bir buçuk saatte cenaze töreninin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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