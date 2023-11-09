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Dünya İsrail medyasından Hamas ile geniş kapsamlı esir takası iddiası
Dünya

İsrail medyasından Hamas ile geniş kapsamlı esir takası iddiası

Yeniakit Publisher
2023-11-09 07:13:00 -
İsrail medyasından Hamas ile geniş kapsamlı esir takası iddiası

İsrail'in, Gazze'de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını içeren “büyük ve geniş bir anlaşmayı düşünmeye hazır olduğu” öne sürüldü.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun ismi verilmeyen üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda “birçok eksende birçok temasta bulunulduğu, ancak bunların İsrail’de bilinmediği” kaydedildi.

Haberde, “Ateşkese varılması için Katar ve ABD'nin bazı küçük anlaşmalara varma girişimlerinin arka planında İsrail, kaçırılanlardan birçoğunun serbest bırakılmasını da içeren geniş ve büyük bir anlaşma karşılığında güvenlik gerekçesiyle tutuklu bulunan Filistinli mahkumları serbest bırakmayı düşünmeye hazır ve istekli olduğu” aktarıldı.

Habere göre, İsrailli bir yetkili, "masada birçok seçenek olduğunu, ancak şu anda somut hiçbir şeyin bulunmadığını" belirtti.

İsrail hükümetinden iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes yapmayacaklarını yinelemişti.
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Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, “Her yönden duyduğumuz boş dedikoduları bir kenara bırakıp net bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

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