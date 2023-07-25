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Dünya İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir!
Dünya

İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 19:28:00 -
İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir!

İsrail merkezli Haaretz gazetesi yayınladığı analiz haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu karşılaştırarak “Netanyahu, Erdoğan'ı yalnızca kıskanabilir” ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye’ye yönelik hazırladığı analiz haberde Türkiye’nin dış politikasını mercek altına aldı. “Netanyahu Erdoğan'ı yalnızca kıskanabilir” başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aksine dış politikasını “Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir.” ifadeleri kullanıldı.

“Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini ertelemeseydi imrenilecek bir lider ile karşılaşacaktı” ifadelerine yer verildiği yazıda, Türkiye’nin ABD’nin en iyi dostu olduğu kaydedildi. Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, “ABD, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'nin bu anlaşmayı yeniden işlsevsel hala getirmesinde zaten oynadığı liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Yazıda “6 ay önce, Netanyahu böyle bir mesajın yalnızca hayalini kurabilirdi” denildi.

“Erdoğan açısından zamanlaması harikaydı”

Analiz yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“Tahıl Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yılki en önemli başarısıydı. Erdoğan açısından zamanlaması harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri var. Bu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ve ABD tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları uygulamamasından da açıkça belli. İki ülke arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl neredeyse ikiye katlandı. Rusya’nın, Türkiye’ye ihracatı 59 milyar doları bulurken, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 10 milyar dolara yükseldi.”

Gazete, tahıl ihracatında her iki taraf içinde olumlu sonuçlar alındığını ifade ederek, “Erdoğan, kendisini yine uluslararası bir arabulucu rolünde buluyor” ifadeleri kullanıldı. Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Putin için çıkarılan yakalama kararının Putin’in gezilerini etkilediği ifade edilen yazıda, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Johannesburg’da gerçekleştirilecek BRICS toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu. Putin’in Türkiye ziyareti şimdilik askıya alındı.” denildi.
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