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Gündem İsrail medyası soykırımı "sayaç" olarak gösterdi!
Gündem

İsrail medyası soykırımı "sayaç" olarak gösterdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 16:06:00 - 2023-10-31 16:11:27
İsrail medyası soykırımı "sayaç" olarak gösterdi!

7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgal rejimi, katlettiği sivilleri "sayaç" olarak gösterdi.

7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgal rejimi, katlettiği sivilleri "sayaç" olarak gösterdi.

İşgal rejimi, 25 gündür Gazze'de katliam yaparken, işgal medyası da Gazze'deki soykırımda şehid olanları "sayaç" olarak gösterdi.

İnternet sitesi için bir infografik hazırlayan işgalcilerin sözde medyası, şehid olan çocuk, kadın, yaşlı ve bebekleri, "ortadan kaldırılan terörist" olarak nitelendirdi. (İLKHA)

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HİTLER BUNLARI GAZ ODALARINDA YAKARKEN DE, YAHUDİLERİ SAYAÇ OLARAK MI GÖSTERMİŞTİ? NE EKERSENİZ ONU BİÇECEKSİNİZ.
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