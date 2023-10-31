İsrail medyası soykırımı "sayaç" olarak gösterdi!
7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgal rejimi, katlettiği sivilleri "sayaç" olarak gösterdi.
7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgal rejimi, katlettiği sivilleri "sayaç" olarak gösterdi.
İşgal rejimi, 25 gündür Gazze'de katliam yaparken, işgal medyası da Gazze'deki soykırımda şehid olanları "sayaç" olarak gösterdi.
İnternet sitesi için bir infografik hazırlayan işgalcilerin sözde medyası, şehid olan çocuk, kadın, yaşlı ve bebekleri, "ortadan kaldırılan terörist" olarak nitelendirdi. (İLKHA)