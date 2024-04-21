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Dünya İsrail medyası: ABD, İsrail taburuna yaptırım uygulayacak
Dünya

İsrail medyası: ABD, İsrail taburuna yaptırım uygulayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:07:00 -
İsrail medyası: ABD, İsrail taburuna yaptırım uygulayacak

ABD'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundan bir tabura yaptırım uygulamasının beklendiği iddia edildi.

İsrail'in Walla haber sitesi, ABD'nin İsrail ordusunun Batı Şeria'daki "Netzah Yehuda" isimli tabura yaptırım uygulamayı planladığını iddia etti.

Bu yaptırımla "Netzah Yehuda" taburu ve üyelerinin herhangi bir ABD askeri yardımı ve eğitimi almasının yasaklanacağı aktarıldı.

Yaptırım kararını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "gelecek günlerde" açıklamasının beklendiği ileri sürüldü. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu adımın atılması halinde ABD'nin İsrail ordusunda bir tabura ilk kez yaptırım uygulamış olacağına işaret edildi.

Netanyahu, İsrail ordusuna yaptırım getirilmemesi gerektiğini savundu

Walla haber sitesinin haberinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yaptırım getirilmemesi gerektiğini savundu.
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ABD yönetiminin İsrail'de bazı fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilere getirdiği yaptırımlara işaret eden Netanyahu, Amerikan yetkilileriyle görüşmelerinde buna karşı çalıştığını belirtti.

Netanyahu, yaptırım için "saçmalık ve ahlaki bir çöküntü" iddiasında bulunurken, "Başında olduğum hükümet buna karşı tüm araçlarıyla harekete geçecektir." dedi.

Netzah Yehuda birliği

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburun üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.

Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.

İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.

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