  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu
Aktüel

İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:27:30 -
İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylaması öncesi mecliste, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın durması nedeniyle İsrail'in Demokrat Parti'yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının meclisteki oylaması öncesi konuşan Netanyahu, cumhuriyetçilere daha yakın durduğu için ülkesi ile demokratlar arasındaki ilişkilere zarar verdiği yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya karşı olmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını savunan Netanyahu, "Başkan Obama ile olan fikir ayrılıklarımıza rağmen onun döneminde İsrail en büyük askeri yardımı aldı ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Muhalefetten gelen, İsrail'in ABD ile olan ilişkileri kötü yönettiği ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın ilişki kurarken, Demokrat Parti'ye mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere cevaben Netanyahu, "38 yıl boyunca ABD'nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail'in çıkarı olarak görüyorum." diye konuştu.

Netanyahu, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu dile getirirken, Washington yönetiminin yeni dönemde Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da başlattığı girişimi takip etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

İsrail ile Bahreyn arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın mecliste yapılacak oylamayı geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.




-



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor
Dünya

Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay