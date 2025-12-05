İsrail Meclisi'nde korkak Yahudi yardım çağrısı yaptı.’Türkiye’yi durdurun’

İsrail siyasetinde son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Ohad Tal, yine Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme oturdu.

‘TÜRKİYE’Yİ DURDURUN, YOKSA EN AĞIR BEDELİ BİZ ÖDERİZ’

Aşırı sağcı milletvekili Bezalel Smotrich’in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi’nde faaliyet gösteren Tal, İsrail Meclisi’nde (Knesset) yaptığı konuşmada adeta bir Türkiye alarmı verdi ve Batılı ülkelere “Türkiye’yi durdurun. Yoksa en ağır bedeli biz ödeyeceğiz” dedi.

‘ANKARA SADECE BİR RAKİP DEĞİL’

Tal, konuşmasında Türkiye’nin İsrail için İran’dan dahi büyük bir risk oluşturduğunu iddia ederek “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye artık sadece bir rakip değil. Türkiye hızla ve güçlü bir şekilde yakın gelecekte İran tehdidinden bile çok daha büyük olabilecek bir risk unsuru haline geliyor. Türkiye bugün ekonomik, diplomatik ve askeri açıdan İran'dan daha güçlü bir ülke. Washington'da kendisine tanınan meşruiyetten faydalanıyor ve aynı zamanda Pekin'le de iyi ilişkilere sahip. Tüm bu unsurların birleşimi İsrail devleti için stratejik bir patlama riski oluşturuyor” diye konuştu.

‘KUDÜS’TE ETKİLERİ ARTIYOR’

Tal, Türkiye’nin Kudüs’te artan etkisini de hedef aldı. İsrail’in çıkarlarına her alanda kasıtlı şekilde karşı çıkıldığını iddia eden İsrailli siyasetçi “Ancak bu tehdit sadece bize değil Batıya da yöneliktir. Türkiye, İsrail'in çıkarlarına mümkün olan her arenada kasıtlı ve aktif bir şekilde karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK TEHDİDİ FİZİKSEL OLARAK UZAK DEĞİL’

Kudüs’teki Türk Konsolosluğu’na yönelik ise “Dünyaya vermemiz gereken mesaj net ve açık olmalıdır. Ana düşmanlarımıza himaye sağlayan bir ülke Gazze'de hiçbir rol üstlenemez; ne sivil ne de askerİ. Ayrıca Türk tehdidi fiziksel olarak da uzak değildir. İsrail başkentinin tam kalbinde, Kudüs'teki Türk Konsolosluğu’nda faaliyet göstermektedir. Kudüs'teki Türk Konsolosluğu, Kudüs'ün Türk himayesinde Müslüman bir şehir olması hedefi doğrultusunda hem İsrail yasalarına hem de uluslararası hukuka aykırı olarak kültürel egemenlik kurmak ve İsrail egemenliğini sarsmak amacıyla düşmanca bir operasyon merkezi gibi çalışıyor” iddiasında bulundu.

‘TÜRKLERİN AYRICALIKLARI İPTAL EDİLSİN’

Tal, bir hafta önce 15 Knesset üyesiyle birlikte başbakana, dışişleri bakanına, Kudüs belediye başkanına ve ulusal güvenlik bakanına gönderdikleri mektuba da dikkat çekti.

Mektupta Türk Konsolosluğu’nun statüsünün düşürülmesi ve Kudüs’teki ayrıcalıklarının iptal edilmesi talep edildiğini hatırlatarak “Yaklaşık bir hafta önce 15 Knesset üyesi olarak başbakana, dışişleri bakanına, Kudüs belediye başkanına ve ulusal güvenlik bakanına bir mektup gönderdik. Bu mektupta, Kudüs'te İsrail'e karşı faaliyet gösteren yabancı konsolosluklara karşı harekete geçilmesini ve bu başıboşluğun derhal sona erdirilmesini, aynı zamanda Türk Konsolosluğu’nun Tel Aviv'deki büyükelçiliğe bağlı bir alt birim olarak tanımlanmasını talep ettik. Akreditasyon mektuplarını İsrail yerine Ramallah'daki Ebu Mazen'e teslim ettikleri sürece Türklerin diplomatik geçiş serbestisi ve İsrail'den aldıkları tüm ayrıcalıkların iptal edilmesini istedik. Başkentimizdeki egemenliğimiz basit bir yasa uygulamasıyla başlar” dedi.

‘STRATEJİK KONUMUMUZU ETKİSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Bununla birlikte Tal, Türkiye’nin bölgesel projelerinin İsrail’in stratejik çıkarlarını zayıflatmayı hedeflediğini öne sürerek “Türkiye ayrıca İsrail'in dünyadaki stratejik konumunu etkisizleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Irak ve Suriye üzerinden rakip koridor projelerini teşvik ederek İsrail üzerinden geçmesi planlanan Amerikan IMEC koridorunu engellemek istiyor. Ankara, Doğu Akdeniz'deki deniz haklarımızı sorguluyor ve gaz, kablo, elektrik projelerini tehdit ediyor” diye konuştu.

‘YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS İLE TÜRKİYE’YE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ’

Tal, Batılı ülkelerin sessiz kalması halinde sonuçların ağır olacağını söyleyerek konuşmasını “Batı bugün sessiz kalırsa bunun bedelini ödeyen ilk ülke İsrail olacaktır. Hem de çok ağır bir bedel. Partilerüstü olarak hepimiz bu tehdide karşı birlikte hareket etmeliyiz. Dışişleri ve güvenlik komitesinde acil oturum talep ediyorum. Türkiye'ye karşı kapsamlı bir politika oluşturulmalı. Bu politika Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile her alanda güvenlik ve işbirliğinin artırılmasını gerektirerek Ankara’ya karşı birlik olmayı gerektirir” sözleriyle tamamladı.