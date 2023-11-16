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Dünya İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı
Dünya

İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 18:12:00 -
İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı

Gazze Limanını ele geçirdiğini duyuran İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı.

Gazze Limanı'nda kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, abluka altındaki bölgeye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı da yıktı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Limanı'nın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Mavi Marmara olayları anısına yapılan anıtın yıkıldığı belirtildi.

Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı." denildi.

Açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.
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Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X platformunda, "Hamas'ın saldırı amacıyla kullandığını" iddia ettiği Gazze Limanı'nda 3 askerin İsrail bayrağı açtığı bir fotoğrafı paylaştı.

Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.

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