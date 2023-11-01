İsrail malları boykottan sonra yarı yarıya ucuzladı yine de alan yok! Demek ki yüzde yüz kar ediyorlarmış
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından sonra duyarlı Müslümanlar Türkiye'de satılan yahudi ürünlerini boykota başladı.
Dini imanı para olan siyonistler ürünleri boykot edilince hemen her kalemde yüzde elliyi aşan indirime gitti.
İndirimle Müslümanları kandırmaya çalışanlar, ürünlerini yine satamayınca büyük şok yaşadı.
Öte yandan yarı yarıya indirinlen fiyatlarla da kar eden siyonistin, bugüne kadar mallarını yüzde yüz karla sattığı da ortaya çıkmış oldu.