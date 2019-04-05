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İsrail mahkemesi AA muhabirinin gözaltı süresini uzattı

İsrail mahkemesi, "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı edilmesi istenen Anadolu Ajansının Filistinli foto muhabiri Kharouf'un gözaltı süresini 5 Mayıs 2019'a kadar uzattı.

05 Nisan 2019 Cuma 07:00
İsrail mahkemesi AA muhabirinin gözaltı süresini uzattı

Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un (32) ailesi ve avukatından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail'in Kudüs Merkezi Mahkemesi'nin 31 Mart'ta görülen duruşmanın kararını açıkladığı belirtildi.

Mahkemenin Kharouf'un gözaltı süresinin uzatılması kararı verdiği ve İçişleri Bakanlığı'nın evlilik nedeniyle aile birleşimini reddeden kararının temyiz edilmesi talebini de kabul etmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail makamlarının "gizli bilgiler" olarak isimlendirdiği ve açıklamadığı birtakım asılsız ithamlarla Kharouf'u ülkesinden sınır dışı etmeye çalıştığı vurgulanırken, Kharouf'un avukatı Adi Lustigman'ın davayı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağı kaydedildi.

Doğu Kudüs'te bulunan İsrail'in Kudüs Merkezi Mahkemesi'nde 31 Mart'ta görülen duruşmaya, 22 Ocak'tan bu yana Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltına tutulan Kharouf getirilmemişti.

İki ayı aşkın süredir gözaltında

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 07:37
  1. Mustafa Kharouf
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