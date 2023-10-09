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Dünya İsrail, Lübnan'ı vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
Dünya

İsrail, Lübnan'ı vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:16:00 -
İsrail, Lübnan'ı vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. Ayrıca İsrail'in, Lübnan'daki bazı hedeflere de helikopterle hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan medyasına göre, İsrail Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişimi ve ardından başlayan çatışmalar sonrası bölgede tansiyon arttı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sınır üzerinde meydana gelen gerginliklerden bu yana ilk defa Lübnan'ın güney sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimlerin gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.
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İsrail ordusu, daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HELİKOPTERLE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail'in, yapılan sızma girişimlerinin ardından Lübnan'daki bazı hedeflere helikopterle hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen sızma girişimi ve ardından çıkan çatışmalar sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin helikopterle gerçekleştirilen hava saldırısı ile vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada daha sonra detaylı bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

HİZBULLAH'TAN TARAFSIZ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

Ardından, İsrail ordusu, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söylemişti.

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