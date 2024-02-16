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Dünya İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti
Dünya

İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti

Yeniakit Publisher
2024-02-16 16:54:00 -
İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bombardımanlarda 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bombardımanlarda 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail dün Lübnan'dan atılan roketlere karşılık olarak sivil alanlara yoğun bombardımanlar gerçekleştirmişti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, saldırılarda Sevana köyüne düzenlenen bombardımanda bir kadın ve iki çocuk yaşamını yitirdi.

Nebatiye'deki bir binaya düzenlenen saldırıda ise 4'ü çocuk, 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 7 kişi de yaralandı.
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Böylece saldırılarda toplam can kaybı 6'sı çocuk olmak üzere 11'e yükseldi.

Saldırılarda sivil kayıpların yanı sıra 4 Hizbullah mensubunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah kaynakları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "karşılıksız kalamayacağını" ifade etti.

Yaşanan sivil kayıpların bölgede gerilimi artırması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

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