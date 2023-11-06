İsrail Lübnan'da 3 çocuğu katletti!
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 çocuğun can verdiği bildirildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 çocuğun can verdiği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı Pazar günü İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir gazetecinin üçü çocuk dört akrabasının öldüğünü, gazetecinin de yaralandığını duyurdu.
Ölenlerin radyo muhabiri Samir Eyüb'ün kız kardeşi ve 10, 12 ve 14 yaşlarındaki üç torunu olduğu bildirildi.
Hedef alınan araç, gazeteci Samir Eyüb'ün aracıyla birlikte bölgedeki bir yolda ilerliyordu.
İsrail ordusu ise bölgede "şüpheli araçların" vurulduğunu savundu.
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Lübnan Sağlık Bakanlığı "korkakça ve barbarca" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Lübnan'da en az 18 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: Mepa News