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Dünya İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!
Dünya

İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 12:52:00 -
İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!

İsrail, Lübnan'da bulunan Hizbullah'a yönelik dört koldan birden saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'da bulunan Hizbullah'a yönelik dört koldan birden saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'da bulunan Hizbullah'a yönelik saldırılar düzenledi.

Dört ayrınoktadan düzenlenen saldırılarda hava araçları kullanıldı.

Hizbullah, Gazze'deki katliamın durmaması halinde harekete geçeceğini duyurmuştu.

Gazze'deki hastanenin vurulduğu günü ise, "Öfke Günü" olarak ilan etmişti.
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