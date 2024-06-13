İsrail Lübnan topraklarına Orta Çağ'dan kalma mancınıkla saldırıyor!

İsrail'in bu saldırılarla amacının Lübnan topraklarında yangın çıkarmak olduğu belirtildi.

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması nedeniyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek amacıyla bu taktiklerin kullanıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yerel bir girişimdir ve yaygın olarak kullanılan bir araç değildir" dedi.

Gündem olan görüntülerde, bir İsrail askerinin yanan oku mancınıkla Lübnan topraklarına fırlattığı görüldü.