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Dünya İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı
Dünya

İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:31:27 - 2024-04-25 10:31:27
İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı

Google, Katil İsrail'i protesto ettikleri gerekçesiyle 20 çalışanını daha işten çıkardı.

Katil İsrail'e karşı protestolar tüm hızıyla devam ediyor. İsrail lobisi protestoları durdurmak için şirketlere baskı yapmaya devam ediyor.

Protestolar, Google, Amazon ve İsrail hükümeti arasında bulut bilişim ve yapay zeka hizmetleri sağlamak amacıyla 2021 yılında imzalanan 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme olan "Project Nimbus"un ardından geldi.

Geçen hafta çalışanlar Google'ın New York ve Kaliforniya'daki ofislerinde oturma eylemi düzenledi ve bunun sonucunda polis müdahalesi ve çok sayıda tutuklama gerçekleşti.

 20'den fazla çalışan kovuldu

Protestoların arkasındaki grup No Tech For Apartheid (Irkçlık için teknoloji yok), başlangıçta geçen hafta 30 işçinin işine son verildiğini bildirdi, bu sayı daha sonra son işten çıkarmalarla birlikte 50'ye çıktı.

Ek işten çıkarmalar Salı gecesi gerçekleşti ve No Tech For Apartheid'in sözcüsü Jane Chung, "20'den fazla" çalışanın daha kovulduğunu doğruladı.
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Chung'a göre Google'ın eylemleri, muhalefeti bastırmayı ve çalışanlarını susturmayı, şirketin onlar üzerindeki gücünü göstermeyi amaçlıyor.

Google'ın yanıtı

Google, yapılan bir soruşturmanın protestolar sırasında bazı çalışanların rahatsız edici davranışlarının ayrıntılarını ortaya çıkarması üzerine işçileri işten çıkardığını belirtti.

Şirket, maske takarak ve personel yaka kartlarını taşımayarak kimliklerini gizlemeye çalışan çalışanları tespit etti.

Ancak Google, işine son verilen çalışanların tam sayısını belirtmedi.

Google, No Tech For Apartheid'in iddialarını yalanlayarak, her vakayı dikkatle değerlendirdiğini ve işine son verilenlerin şirket binaları içindeki yıkıcı faaliyetlere doğrudan dahil olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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