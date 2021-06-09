İsrail, Kudüs’te tartışmalı aşırı sağın yaptığı Siyonist yürüyüşe’ izin verdi
İsrail yönetimi, provokasyon kokan ‘Siyonist yürüyüşe’ izin verdi. Bu yürüyüşe karşı HAMAS’ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.
İsrailli yetkililer dün yaptıkları toplantı sonrasında aşırı sağcı Siyonist grupların "Bayrak Yürüyüşü" adıyla düzenleyecekleri gösterilere izin verme kararı aldı.
İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdiği günün yıldönümünde Yahudiler her yıl "Kudüs Günü" ismiyle anma törenleri ve gösteriler düzenliyor.
Bu kapsamda aşırı sağcı Siyonist İsrailliler, Filistin ve Arap karşıtı sloganlarla Kudüs'te yürüyüşler gerçekleştiriliyordu.
Bu yıl gerçekleştirilen yürüyüş, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te gerilime yol açmış, bu gerilimler 10-21 Mayıs tarihleri arasında Gazze Şeridi ve çevresinde savaşa sebebiyet vermişti.
Gazzeli gruplar İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri gerekçesiyle ısrarla saldırılar düzenlemiş, yaşanan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananlar olmuş, Gazze'de 250'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail izin verdi
Olayların ardından aşırı sağcı grupların yürüyüşüne izin verilmemiş ve yürüyüşe ilişkin karar ertelenmişti.
Netenyahu'nun kabinesiyle dün yaptığı toplantının ardından önümüzdeki hafta gösterilerin yeniden düzenlenmesine ilişkin karar alındı.
Yürüyüşün organizatörleri ve polis arasında anlaşmaya varılması halinde gösterilerin 15 Haziran'da yeniden düzenleneceği ancak gösterilerin rotasının değiştirileceği belirtildi.
Yürüyüşün Mescid-i Aksa çevresinden geçmesine ilişkin karar gerilime yol açmıştı.
Yürüyüşün rotasının Mescid-i Aksa dışında bir alandan geçirileceği tahmin ediliyor.
Yürüyüşün bölgede yeniden gerilime yol açması ve çatışmaları tekrar artırmasından endişe ediliyor.