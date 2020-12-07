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Dünya İsrail Kudüs'te işgali pekiştirmek istiyor
Dünya

İsrail Kudüs'te işgali pekiştirmek istiyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasına hız verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 03:56:00 -
İsrail Kudüs'te işgali pekiştirmek istiyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi.İsrail resmi televizyon kanalı Kan'da yer verilen haberde, Atrut Bölgesi'nde 9 binden fazla yerleşim birimi kurulmasına ilişkin projede gelişme olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin uluslararası eleştirileri görmezden gelme niyetinde olduğu, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce inşa çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi. Gelişmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım ayındaki görüşmesinin ardından gerçekleştiğine işaret edildi. İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

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