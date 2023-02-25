İsrail Kudüs'te 7287 yeni yerleşim birimi inşasını onayladı!

Siyonistlere ait Haaretz gazetesinin haber sitesinin yayınladığı habere göre, söz konusu konseyin dün akşam 4 bin yerleşim biriminin daha inşa edilmesini onaylamasıyla birlikte, son iki gün içinde toplamda 7 bin 287 yeni yerleşim birimi inşasına nihai olarak onay verilmiş oldu.

Bunlardan 1100'ün Kudüs yakınındaki Maaliye Adomim yahudi yerleşim merkezine inşa edileceği belirtildi.

Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah şehrinin yakınında bir yere kurulu Kokhav Yaakov yahudi yerleşim merkezine 630, Kudüs yakınındaki Giv'at Ze'ev yahudi yerleşim merkezine de 485 yeni yerleşim birimi inşa edilmesi planlanıyor. Diğer yerleşim birimleri de Kudüs çevresindeki ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki yerleşim merkezlerine dağıtılacak.

Son iki günde onaylanan projelerin kapsadığı yeni yerleşim birimi sayısının yahudi yerleşim birimi inşası yönünden geçtiğimiz iki yıl içinde kabul edilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. (İLKHA)

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