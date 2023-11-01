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Gündem İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."
Gündem

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Yeniakit Publisher
2023-11-01 10:54:00 -
İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

İsrail-Filistin çatışması 25. gününde devam ederken sıcak bölge Gazze'den yeni bir haber geldi. Filistinli kaynaklara göre Gazze’de kara operasyonu yapan Givati Tugayı askerleri ve ABD özel kuvvetleri, Hamas pususuna düştü.

Filistinli kaynaklara göre, Gazze’de kara operasyonu yapan Givati Tugayı askerleri ve ABD'li özel kuvvetler, Hamas pususuna düştü.

Pusuda kaç kişinin öldüğü henüz belli değilken en az 15 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bazı kaynaklar iki ayrı pusudan ve ağır kayıplardan bahsederken İsrail’de hükümete yakınlığı ile bilinen Kanal 14’ün askeri muhabiri Hallel Bitton Rosen, Givati için kullanılan renk koduna atıfta bulunarak “mor kan kaybediyor” dedi.

İSRAİL KAYNAKLARI: GAZZE ŞERİDİNDE ÇOK TEHLİKELİ BİR OLAY YAŞANDI

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."
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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail basınına 'susun' mesajı verip, "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

KÖKSAL

Eline sağlık Hamas, çok güzel hareketler bunlar,,, devamını da bekliyoruz,,, La galibe illallah...

Öyle olur korkmasın Yahudiler

On sa beş deriz siz susun.... Halk ayaklanır inşeAllah
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