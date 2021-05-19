  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgede yaşayanlar dikkat
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!
Netanyahu katliam için Biden'dan 3 gün daha istedi!
Siyonistler acımasızca saldırmaya devam ediyor
Dünya İsrail katliamları sürerken Yunanistan'da Filistin paniği! Türkiye anlaşma imzalar diye...
Dünya

İsrail katliamları sürerken Yunanistan'da Filistin paniği! Türkiye anlaşma imzalar diye...

Filistin'deki İsrail katliamların devam ettiği süreçte, Yunanistan'ı Türkiye’nin Filistin ile de deniz yetki anlaşması imzalayabileceği endişesi sardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 08:34:00 - 2021-05-19 08:35:17
İsrail katliamları sürerken Yunanistan'da Filistin paniği! Türkiye anlaşma imzalar diye...

Yunan medyasına göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün İsrail ve Filistin’e gerçekleştirdiği ani ziyaretleri, Türkiye’nin Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasının benzerini Filistin ile de imzalaması endişesi yüzünden kararlaştırdı.

Ayrıca Yunan medyasındaki habere göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Ramallah’da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmeyi de reddettiği öğrenildi.

Atina’da teyakkuz

Yunan Kathimerini gazetesi, “Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu ziyaretleri muhtemel olumsuz gelişmeleri önleyebilmek için yapıyor. Zaten Atina, Türkiye ile Filistin arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imzalanması ihtimali karşısında bir süredir ‘teyakkuz’ durumunda. Filistinlilerin haklarını en fazla savunan ülke olan Türkiye’nin, Filistin yönetimine Doğu Akdeniz’de anlaşma imzalaması için baskı yaptığı biliniyor” diye yazdı.

Yunan Ta Nea gazetesi ise “Türkiye ile Filistin arasında bir anlaşma olasılığı, Atina’nın reflekslerini harekete geçirdi” ifadesini kullandı.

Kahire’ye ziyaret

Yunan medyasında ayrıca Türkiye ile Filistin arasındaki bir anlaşmanın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin yanı sıra, İsrail’in de Akdeniz’deki çıkarlarına zarar vereceği iddia edildi. Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile de telefon görüşmesi yaptı. Yunan Dışişleri Bakanı, yarın Kahire’yi ziyaret edecek. Doğu Akdeniz’de muhtemel doğalgaz rezervleri nedeniyle bir süredir sınırların belirlenmesi konusunda gerilim yaşanıyor.

Filistinli mevkidaşı görüşmeyi reddetti

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Ramallah’da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmeyi reddetti. Kathimerini gazetesine göre Maliki, Yunanistan’ın, Filistinlilerin görüşlerine kulak bile asmadığı ve İsrail yanlısı tavır içinde olduğu gerekçesiyle, Dendias ile görüşmeyeceğini Atina’ya bildirdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan geçen pazartesi günü yapılan açıklamada Maliki ile görüşeceği belirtilen Dendias, dün Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi
Gündem

8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenledi. Saldırısı sonrası herhangi bir zaiyat olmadığı açıklandı...
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor...
Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlar! Nutuk'ta Filistin var mı?
Medya

Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlar! Nutuk'ta Filistin var mı?

Haber Global canlı yayınına katılan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay arasında, Filistin tartışması yaşandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay