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Dünya İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi
Dünya

İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 17:29:00 -
İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye yükseldi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 14’üncü gününde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 661'i çocuk olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiği bildirildi.

 

Yaralananların sayısının ise 4 bin 232'sinin çocuk olmak üzere 13 bin 162'ye ulaştığı aktarıldı. Saldırılarda 521 ailenin yok olduğu vurgulandı.

42 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ayrıca sağlık tesislerine 25 saldırı gerçekleştirildiği, 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

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