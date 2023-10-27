  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor
Dünya İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 16:21:00 -
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

İsrail’in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saatte 298 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 3 bin 38’i çocuk olmak üzere 7 bin 326’ya yükseldiğini açıkladı.

El Kudra saldırılarda yaralananların sayısının ise 18 bin 967'ye ulaştığını aktardı. 940’ı çocuk olmak üzere bin 700 kişinin enkaz altında olduğunu belirten El Kudra, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması sonucu 104 sağlık personelinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti. El Kudra, “Tüm hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail tedaviyi engelliyor

 

İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi ek bir silah olarak kullandığını vurgulayan El Kudra, "Binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesi için sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi konusunda tüm tarafları acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz” dedi. El Kudra ayrıca, Mısır’a bir kez daha çağrıda bulunarak Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım, yakıt ve sağlık ekipleri getirilmesini, yaralı ile hastaların Gazze dışında tedavi görmesini istedi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!
İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak
Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

Dünya

Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

İsrail-Filistin savaşı sürerken iki ülkeden sinsi KKTC hamlesi! Gizlice yerleştiler
İsrail-Filistin savaşı sürerken iki ülkeden sinsi KKTC hamlesi! Gizlice yerleştiler

Gündem

İsrail-Filistin savaşı sürerken iki ülkeden sinsi KKTC hamlesi! Gizlice yerleştiler

"İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok"
“İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok”

Ekonomi

“İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok”

Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı
Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Dünya

Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı
Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Dünya

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Gündem

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!
Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!

Aktüel

Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!

Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!
Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!

Gündem

Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mülayim

O kadar üzülüyorum ki, dans edip oynayasım var tıpkı sizin Cumhuriyet'in 100. yılına sevindiğiniz gerçeklikte.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23