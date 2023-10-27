İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

İsrail’in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saatte 298 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 3 bin 38’i çocuk olmak üzere 7 bin 326’ya yükseldiğini açıkladı.

El Kudra saldırılarda yaralananların sayısının ise 18 bin 967'ye ulaştığını aktardı. 940’ı çocuk olmak üzere bin 700 kişinin enkaz altında olduğunu belirten El Kudra, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması sonucu 104 sağlık personelinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti. El Kudra, “Tüm hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail tedaviyi engelliyor

İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi ek bir silah olarak kullandığını vurgulayan El Kudra, "Binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesi için sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi konusunda tüm tarafları acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz” dedi. El Kudra ayrıca, Mısır’a bir kez daha çağrıda bulunarak Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım, yakıt ve sağlık ekipleri getirilmesini, yaralı ile hastaların Gazze dışında tedavi görmesini istedi.