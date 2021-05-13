İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler
Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenleyen İsrail'in katliamında, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi şehit oldu. İsrail'in saldırı düzenlediği bölgede çekilen görüntüler kan dondurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kişi şehit olurken bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu.
İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı müdahale
İsrail’in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere ses bombalarıyla müdahalesinin ardından bölgede gerilim tırmanışa geçti. İsrail, zorunlu göçe tabi tuttukları Filistinlilere yönelik insanlık dışı müdahalesini sürdürüyor.
Şehit sayısı 103'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 10 Mayıs’tan bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kişi şehit oldu.
Uluslararası kamuoyunun ‘üç maymun’u oynadığı İsrail vahşetinde, sivil yerleşim yerleri hava bombardımanına maruz kalıyor. İsrail'in hava saldırısı düzenlediği bir bölgede çekilen görüntüler kan dondurdu.
Sivil Filistinlilerden bazılarının kafalarının parçalandığı görülen görüntülerde birçok çocuk hayatını kaybetti.