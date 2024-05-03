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Dünya İsrail karşıtı gösterileri engellemek isteyen işbirlikçi ABD "antisemitizm" kapsamını genişletti!
Dünya

İsrail karşıtı gösterileri engellemek isteyen işbirlikçi ABD "antisemitizm" kapsamını genişletti!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 03:05:00 - 2024-05-03 02:11:36
İsrail karşıtı gösterileri engellemek isteyen işbirlikçi ABD "antisemitizm" kapsamını genişletti!

ABD'de dünyanın hayranlıkla izlediği üniversite öğrencileri siyonist İsrail karşıtı eylemlerini sürdürürken, ABD Temsilciler Meclisi mazlum Gazze halkının yanında saf tutan gençlerini cezalandırmak için yasal düzenlemeye gidiyor.

ABD'de başlayan İsrail akrşıtı üniversite eylemleri tüm Batı'ya örnek olurken, Joe Biden yönetimi gençlerini cezalandırabilmenin yasal yolunu açıyor.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Temsilciler Meclisi’nde "antisemitizm" tanımının genişletildiğini duyurdu.

Buna göre, ABD Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelere sağladığı fonları kesmek ve kampüslerdeki öğrencileri cezalandırmak için kullanabileceği “antisemitizm” tanımına şu eylemler dahil edildi:

-Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürdüğünü söylemek

-İsrail devletinin ırkçı olduğunu belirtmek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Ülkelerin İsrail’i kayırdığını söylemek

-İsrail’in politikasının Nazilerin politikalarına benzediğini belirtmek

-Yahudilerin medyayı ve siyaseti kontrol ettiğini iddia etmek

-Yahudileri veya bir devlet olarak İsrail'i Holokost'u uydurmak veya abartmakla suçlamak.

-İsrail devletinin eylemlerinden Yahudileri toplu olarak sorumlu tutmak

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi
Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

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Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!
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Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!

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