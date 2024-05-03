İsrail karşıtı gösterileri engellemek isteyen işbirlikçi ABD "antisemitizm" kapsamını genişletti!

ABD'de başlayan İsrail akrşıtı üniversite eylemleri tüm Batı'ya örnek olurken, Joe Biden yönetimi gençlerini cezalandırabilmenin yasal yolunu açıyor.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Temsilciler Meclisi’nde "antisemitizm" tanımının genişletildiğini duyurdu.

Buna göre, ABD Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelere sağladığı fonları kesmek ve kampüslerdeki öğrencileri cezalandırmak için kullanabileceği “antisemitizm” tanımına şu eylemler dahil edildi:

-Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürdüğünü söylemek

-İsrail devletinin ırkçı olduğunu belirtmek

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-Ülkelerin İsrail’i kayırdığını söylemek

-İsrail’in politikasının Nazilerin politikalarına benzediğini belirtmek

-Yahudilerin medyayı ve siyaseti kontrol ettiğini iddia etmek

-Yahudileri veya bir devlet olarak İsrail'i Holokost'u uydurmak veya abartmakla suçlamak.

-İsrail devletinin eylemlerinden Yahudileri toplu olarak sorumlu tutmak

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