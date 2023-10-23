İsrail'den Gazze'ye kara harekatı
İsrail'in rehine kurtarma amacıyla Gazze'ye "sınırlı" kara harekatı başlattığı belirtildi.
İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi.
Gazze'de masum insanların üzerine günlerdir bomba yağdıran İsrail askerleri, şimdi de karadan Gazze'ye giriş yaptı.
Konuyla ilgili açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü'nden geldi.
Yapılan açıklamada, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor." denildi.
İsrail ordusu, Gazze'de 222 rehinenin bulunduğunu tahmin ediyor.
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