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Gündem İsrail'den Gazze'ye kara harekatı
Gündem

İsrail'den Gazze'ye kara harekatı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:18:00 - 2023-10-23 12:19:31
İsrail'den Gazze'ye kara harekatı

İsrail'in rehine kurtarma amacıyla Gazze'ye "sınırlı" kara harekatı başlattığı belirtildi.

İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi.

Gazze'de masum insanların üzerine günlerdir bomba yağdıran İsrail askerleri, şimdi de karadan Gazze'ye giriş yaptı.

Konuyla ilgili açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü'nden geldi.

Yapılan açıklamada, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor." denildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 222 rehinenin bulunduğunu tahmin ediyor.
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Yorumlar

Girisi olsun cikisı olmasin siyonistler icin cok onemli olan ceset parcalari dahi bulunmasin insallah

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