  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen var ya, hakikaten adamın dibisin! O alçağa öyle bir "Filistin" kapağı yaptı ki, dünya ayakta alkışladı

Biden'dan yeni İsrail açıklaması

Saymaz'dan ağızları açık bırakan iddia! Senin ağzın ne söylüyor böyle İsmail

Meteoroloji'den Türkiye'de 10-11-12 Ekim tarihi için peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! Tatil planı yapmayın

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

İsveç'te terör skandalı! Paçavra açtılar

Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı

Zelenskiy, bizim AB üyesi olacağımızdan şüphem yok deyip ilan etti! Açıklaması şaşırttı

ABD'den uçak gemisi açıklaması: Gönderiyoruz ama...

Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım
Yerel İsrail, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeida’nın evini vurdu
Yerel

İsrail, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeida’nın evini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 06:46:00 -
İsrail, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ubeida’nın evini vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida’nın Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğunu açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Hamas’ın üst düzey isimleri hedef alınmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida’nın Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğu aktarıldı.

Ubeida’nın saldırı sırasında evde olup olmadığı bilinmiyor.

Fransız polisinden İsrail'i protesto eden göstericilere sert müdahale!
Fransız polisinden İsrail'i protesto eden göstericilere sert müdahale!

Gündem

Fransız polisinden İsrail'i protesto eden göstericilere sert müdahale!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonistlere savaş gemisi gönderen ABD İsrail'i ziyaret edecek!
Siyonistlere savaş gemisi gönderen ABD İsrail'i ziyaret edecek!

Dünya

Siyonistlere savaş gemisi gönderen ABD İsrail'i ziyaret edecek!

Suriye'den İsrail'e çok sayıda havan topu atıldı!
Suriye'den İsrail'e çok sayıda havan topu atıldı!

Dünya

Suriye'den İsrail'e çok sayıda havan topu atıldı!

Beklenen ABD uçağı İsrail'de
Beklenen ABD uçağı İsrail'de

Dünya

Beklenen ABD uçağı İsrail'de

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor
İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor

Gündem

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23