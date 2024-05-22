  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!
Gündem

İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 21:59:00 -
İsrail iyice köşeye sıkışıyor! Yunanistan'da 'Filistin devletini tanıma' talebi!

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu harekete geçti. Yunanistan parlamentosunda temsil edilen Yeni Sol Partisi de Filistin devletinin tanınmasını talep etti.

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararı aldığına dikkati çekerek, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yakın zamanda benzer kararlar alabileceği ifade edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında yakalama kararı başvurusu yaptığı hatırlatılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararlarının dayanışma örneği olduğu vurgulandı.

"Filistin devleti 1967 sınırlarında tanınmalıdır"

Açıklamada, "Yunanistan hükümeti bir an evvel tarihin doğru tarafında yer almalı ve Filistin devletini, Yunanistan parlamentosunun 2015'teki oylaması doğrultusunda 1967 sınırlarında tanımalıdır." ifadesi yer aldı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i tanıyacaklarını açıklamıştı.

Yunanistan parlamentosu, 22 Aralık 2015'te, dönemin Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararını genel kurulda oybirliğiyle kabul etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parlamentonun bu kararı, Yunanistan'ın Filistin'i resmen tanıması yönünde hükümete tavsiye niteliği taşıyordu. Oylamayı dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte parlamentoya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da izlemişti.

Yeni Sol Partisinin 300 sandalyeli Yunanistan parlamentosunda 11 milletvekili bulunuyor.

3 Avrupa ülkesi Filistin'i resmen tanıyor! Tarih verdiler
3 Avrupa ülkesi Filistin'i resmen tanıyor! Tarih verdiler

Dünya

3 Avrupa ülkesi Filistin'i resmen tanıyor! Tarih verdiler

Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum
Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum

Gündem

Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum

İspanya ülkesinin Filistin'i tanıma kararı bazı ülkeleri rahatsız edecek
İspanya ülkesinin Filistin'i tanıma kararı bazı ülkeleri rahatsız edecek

Dünya

İspanya ülkesinin Filistin'i tanıma kararı bazı ülkeleri rahatsız edecek

AK Parti'den Filistin mesajı
AK Parti'den Filistin mesajı

Gündem

AK Parti'den Filistin mesajı

İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı
İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı

Gündem

İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı

Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması
Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması

Gündem

Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması

Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması
Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması

Gündem

Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23