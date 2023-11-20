İsrail İstihbarat Bakanı: Gazze halkı başka ülkelere sürülmeli

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, kaleme aldığı yazıda Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bölgeden sürülmesini önerdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri bölgeden sürme ve etnik temizlik yapma planları tüm hızıyla sürüyor.

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Jerusalem Post'ta yayınlanan yazısında, Gazze halkının farklı ülkelere sürülmesi gerektiğini söyledi.

Yazısına "her krizin bir fırsat barındırdığını" ifade ederek başlayan Gamliel, İsrail istihbaratının savaşın ardından Gazze'de ne yapılacağına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'yi "aşırıcılık için bir üreme alanı" olarak lanse eden İsrail İstihbarat Bakanı, Gazze'nin idaresinin Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'ne bırakılamayacağını vurguladı.

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İstihbarat Bakanı Gamliel, Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin bir seçenek olduğunun vurguladı ve yazısının büyük bölümünü bu konuya ayırdı.

Gamliel ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bir seçenek ise Gazze'deki Filistinlilerin insani nedenlerle gönüllü olarak Gazze Şeridi dışına yerleştirilmelerini teşvik etmektir.

Başka bir yerde yaşamak isteyenlere bu fırsatın sağlanması önemlidir. Bazı dünya liderleri şimdiden dünya çapında bir mülteci yerleştirme planını tartışıyor ve Gazzelileri ülkelerine kabul edeceklerini söylüyorlar. Bu, özellikle Filistinlilerin dostu olduğunu iddia edenler başta olmak üzere, dünyadaki pek çok ülke tarafından desteklenebilir.

Bu, Filistin halkını desteklediklerini söyleyenler adına, bu desteğin sadece boş bir söylem olmadığını göstermek için bir fırsattır.

Mültecilerle ilgilenen küresel BM organı olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), kendi tüzüğü ve BM Genel Kurul Kararları uyarınca, üç kalıcı çözümden biri olarak yeniden yerleştirmeyi üstlenmekle görevlendirilmiştir. Ancak ne yazık ki, son 75 yıldır Filistinlileri diğer tüm mülteci nüfuslardan ayrıcalıklı tutan bir mülteci kurumu olan Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), yıllık 1 milyar doların üzerinde bir bütçeye sahip olmasına rağmen Filistin halkına yardım etmek için hiçbir şey yapmamıştır.

Uluslararası toplum, Gazze'nin yeniden inşasına ya da başarısız UNRWA'ya para aktarmak yerine, yeniden yerleştirme masraflarına yardımcı olarak Gazze halkının yeni ev sahibi ülkelerinde yeni hayatlar kurmalarına yardımcı olabilir."

İsrail İstihbarat Bakanı, önerisinin mükemmel olmadığını kabul etse de bu önerinin uygulanabilir derecede iyi bir öneri olduğunu ve birçok siyasinin desteğini aldığını dile getirdi.

Bir süredir İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na tehcir edeceği belirtiliyordu.