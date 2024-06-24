İsrail işlenecek savaş suçu bırakmadı! Lübnan'a yasaklı bomba

Dünya kamuoyunun hiçbir uyarısını dikkate almayan siyonistler, bir yandan Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında "soykırım" suçu işlerken, diğer yandan bölgeye de dehşet saçıyor.

Hizbullah'ın da uyarılarını dikkate almayan katil İsrail, Lübnan’ı “solunduğu anda ciğerleri eritip vücudun havasız kalmasına sebep olan” yasaklı fosfor bombasıyla vuruyor:

İsrail'in bir savaş suçu daha video ile kayıt altına alınarak arşivlere bırakıldı.

Yasaklı fosfor bombasıyla Lübnan'ın vurulduğu anlara ait görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.