İsrail işkence edip bıraktığı Filistinliyi vurdu!

Hamdallah Ebu el-Amreyn, "Serbest bırakılan siviller, okulun bahçesinden ayrılarak 20 metre kadar ilerledikten sonra üzerlerine SİHA'dan ateş açılarak infaz edildi. Bunların arasında kardeşim de vardı. Babam yaralı kardeşime yardım etmek isteyince onu da öldürdüler" dedi.

İsrail güçlerince Gazze'de alıkonulan ve çok ağır işkence, tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kalan bir grup Filistinlinin, "eman verilerek" serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarının ardından geri çekildiği bölgelerdeki ihlal, işkence ve infazlar, tanıkların ifadesiyle ortaya konulurken, işgalci güçlerin geride bıraktığı acı ve yıkım da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze kentinde İsrail'in ihlallerine tanıklık eden Hamdallah Ebu el-Amreyn, İsrail ordusunun, Gazze'de babası ve abisinin de aralarında olduğu bir grup Filistinliye uyguladığı işkence ve saldırıyı AA muhabiriyle paylaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ni karadan işgal ettiği 27 Ekim'den sonra Gazze kentinin orta kesimlerinde yer alan Er-Rimal semtine de girdiğini aktaran Amreyn, burada babası, kardeşi ve çok sayıda sivilin uzun saatler alıkonulduğunu ve "eman verilip" salıverildikten kısa süre sonra ise "sahada infaz" edildiğini anlattı.

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Amreyn, İsrail güçlerinin kentteki yargısız infazlarından kurtulan sivillerin ise çok ağır işkence, tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze kentini karadan işgal ettikten sonra Er-Rimal semtinde yerinden edilmiş yüzlerce kişinin kaldığı Hristiyanların Kutsal Aile Okulu'na ait binaları bombaladığını söyleyen Amreyn, çevredeki binaların da topçu saldırılarıyla hedef alındığını ve bu binalara sığınan Filistinlilere yoğun ateş açıldığını kaydetti.

Amreyn, yaşlıların da askerler tarafından ihlallere ve işkencelere uğradığını belirterek, "Seksen yaşını geçmiş yaşlı bir amca, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere yerinden edilmiş sivillerin hedef alınmasını engellemeye çalıştı, ama askerler onu alıkoyarak işkence yaptı, ağır bir şekilde darbetti." diye konuştu.

İsrail güçlerinin, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir binaya baskın düzenleyerek buradaki sivilleri dışarı çıkardığını aktaran Amreyn, askerlerin erkekleri ve çocukları okulun bahçesinde topladığını, dondurucu bir havada giysilerini çıkarmaya zorladığını ve yarı çıplak bir şekilde teşhir ettiğini anlattı.

Amreyn, İsrail askerlerinin, gözlerini bağladığı sivilleri darbettiğini, yerlerde sürüklediğini ve hakaret ettiğini belirterek, aralarında kardeşi ve babasının da olduğu Filistinlilerin ertesi güne kadar yarı çıplak halde bekletildiğini dile getirdi.

İşkence dolu saatlerin ardından İsrail'in Filistinlilere "eman vererek" salıverdiğini ve oradan ayrılmalarına müsaade ettiğini ifade eden Amreyn, "Serbest bırakılan siviller, okulun bahçesinden ayrılarak 20 metre kadar ilerledikten sonra üzerlerine SİHA'dan ateş açılarak infaz edildi. Bunların arasında kardeşim de vardı. Babam yaralı kardeşime yardım etmek isteyince onu da öldürdüler." dedi.

Filistin ve Avrupa'dan ​​insan hakları örgütleri, daha önceki açıklama ve raporlarında, İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden kara işgali sırasında yerinden edilmiş insanlara karşı "saha infazları" gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Gazze'deki hükümet de İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle de kuzeyde uyguladığı "saha infazları" hakkında uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.