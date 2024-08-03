İsrail, işgale ve katliama doymuyor

Akşam gazetesi yazarı Tarkan Zengin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ve sistematik soykırımına dikkat çekti. Zengin, İsrail'in Heniyye'yi suikastla öldürerek Filistin davasını hedef aldığını belirtti. İsrail'in devlet değil, terör şebekesi gibi hareket ettiğini vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

“İsrail devlet görünümlü bir terör örgütü gibi hareket ediyor.

1948 yılından beridir Filistin topraklarını işgal ediyor.

Filistinlilere yönelik sistematik bir soykırım uyguluyor.

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Siyasi cinayetler işliyor.

Okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, kamu binalarını doğrudan hedef alarak bombalıyor.

Ayaklar altına almadığı hiçbir insani değer kalmadı.

Çiğnemediği hiçbir hukuk kuralı kalmadı.

Dünyanın gözü önünde işgale, soykırıma ve savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Bunlara karşı olması beklenen medeni! Batı, işlenen soykırımı destekliyor.

Bundan sonra hiç kimse insan hakları ve uluslararası hukukun Batı'nın değerleri olduğundan bahsedemez. Zira işgalci İsrail'in yaptıklarıyla tüm bu değerler çöpe atıldı.

İşgalci İsrail sadece kendini değil tüm dünyayı ateşe atıyor. Dünyanın üstünden atması gereken bir yük haline geldi. Binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanı katleden bu devlet görünümlü terör şebekesini ABD ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist devletler destekliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarılan Binyamin Netanyahu, geçen hafta ABD Kongresi'nde konuşma yaptı. Kongre üyeleri eli kanlı bir soykırımcıyı dakikalarca ayakta alkışladı. ABD Kongresi'nde o gün yaşananlar insanlık tarihinin en utanç verici günlerinden biri olarak tarihe geçti. Hafızalarda insanlık tarihinin en utanç duyulacak görüntüsü olarak kaydedildi.

ABD tarihinin utanç sayfalarının en başına geçen bu olay elbette unutulmayacaktır. Eğer ABD'li ve Batılı biri bundan sonra insan haklarından bahsedecek olursa ABD Kongresi'nde eli kanlı katil Netenyahu'nun ayakta alkışlandığı o fotoğrafı gösterin. Batılılar kadın, çocuk ve yaşam hakkından bahsederse o fotoğrafı gösterin. O fotoğrafta sadece görünenleri değil işgalci İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan üstelik destekleyenleri görün.

İşgalci İsrail, işgale ve katliama doymuyor. Siyasi cinayetler de işliyor. En son Hamas lideri İsmail Haniye'yi suikast düzenleyerek şehit etti. İsrail hiçbir zaman devlet olmadı, olamaz. Kadın, bebek, çocuk, yaşlı tüm sivilleri hedef alarak katleden ve siyasi cinayetler işleyen bir suç şebekesi nasıl devlet olabilir? Bu suçları ancak sadece terör örgütleri işler.

Hamas lideri İsmail Haniye, dininin, halkının ve ümmetinin izzetini muhafaza etmek için mücadele etti. Bu yolda her şeyini feda etti. İsrail terör örgütü, Ramazan Bayramı'nda 3 evladını, 4 torununu, 25 Haziran'da ise kız kardeşi Zehra'yı şehit etti. Müslümanlara izzetli bir hayat nasıl yaşanacağını gösterdi. Kudüs aşkından, Filistin davasından vazgeçmedi. Böyle büyük bir mücadelenin sonunda şehadete erdi. İslam'ın izzetini korumaya adanmış bir hayatın sonunda izzetli bir şehadet geldi.

Büyük komutan, gözümüz yaşlı, gönlümüz hüzünlü olsa da bıraktığın mücadele azmin ümmetin evlatlarının yolunu aydınlatacaktır. Şehit evlatlarına, torunlarına ve dava arkadaşlarına kavuştun. Görevini hakkıyla yaptığına ümmetimiz şehadet ediyor. Bize düşen görev ise işgalci İsrail'e karşı Filistin işgalden kurtulana, Kudüs özgür olana kadar mücadele etmektir.”