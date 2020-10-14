İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bini aşkın yeni konutun inşasına onay verdi

İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, çarşamba günü Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin Batı Şeria'daki yerleşim alanında yaklaşık 2 bin 166 konutun inşası için onay verdiğini bildirdi.

Yüksek Planlama Konseyi'nin onayı ile bölgede süren inşaat yasağı sona erdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Batı Şeria'da Filistinlilere ait özel araziler üzerine kurulan 4 bin Yahudi yerleşkesini yasallaştıran kanunu haziran ayında iptal etmişti.

Bu kanun 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Kanun, yerleşimcilerin evlerini inşa ettikleri esnada arazinin bir Filistinli'ye ait olduğunu bilmemeleri ya da evlerin devletin yönlendirmesiyle inşa edilmiş olması halinde bu evleri terk etmeme hakkı tanıyordu.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözümün önünde bir engel olarak görüldüğünü belirtmişti.