Siyonist İsrail İran'a hava saldırısı başlattı!

ABD medyası, İsrail'in İran'a saldırdığını duyurdu.

İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

Amerikan medyasına konuşan yetkililer İsrail'in İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu açıkladı. Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu ifade edildi. Saldırılara ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İran'da patlama sesleri duyuluyor

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.