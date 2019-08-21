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"İsrail, İran hedeflerini Washington ve Moskova'nın onayıyla vuruyor" iddiası

İsrail'in, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla son haftalarda Irak'ta bulunan İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediği öne sürüldü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
"İsrail, İran hedeflerini Washington ve Moskova'nın onayıyla vuruyor" iddiası

BEYRUT (AA) - İsrail'in, Irak'taki İran destekli grupları "ABD ve Rusya'dan aldığı onayla" vurduğu iddia edildi.

Londra'dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Washington ve Moskova'dan aldığı onayla son haftalarda İran'ın Irak'ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtti.

İsrail'in ABD ve Rusya'dan aldığı onayı resmi olarak duyurmaması konusunda tarafların anlaştığı aktarılan haberde, Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait askeri üslere son zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi'ye ait askeri üste dün patlamalar meydan geldiğine işaret edilen haberde, temmuz ayında da Haşdi Şabi'ye yönelik benzer saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı.

Dün art arda patlamaların meydana geldiği Haşdi Şabi karargahı, Irak'ın en büyük askeri hava üssü konumundaki Salahaddin vilayetinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü yakınlarında bulunuyor. Söz konusu üste ABD'li askeri danışmanlar ve Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları yer alıyor.

- İsrail'in hedefindeki İran'a yakın Haşdi Şabi grupları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
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