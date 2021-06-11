İsrail, İngiltere’yi rüşvetle yönetiyor

Tahsin Han

Filistin’i işgal eden ve her gün gasp, hırsızlık ve zulümünü artırarak devam eden siyonist İsrail’in dünyayı nasıl dizayn ettiğinin yeni bir kanıtı ortaya çıktı. Son Gazze saldırılarında katledilen 66’sı çocuk 254 Filistinli masuma rağmen İsrail’e tek bir eleştiri yöneltemeyen İngiltere’nin neden bu vahşete sesiz kaldığı Declassified UK adlı araştırmacı gazetecilik sitesinin haberiyle ortaya çıktı.

İnternet gazetecileri tarafından yapılıp yayınlanan araştırmada Başbakan Boris Johnson da dahil milletvekillerinin üçte birinin İsrail ve İngiltere’deki Yahudi Lobisi’nden “düzenli rüşvet aldığı” ortaya çıktı. Bu milletvekillerinin sadece iktidar partisinde değil muhalefet partilerinde de yer aldığı belirtildi. İlan edilen bu bilgilerde rüşvet almakla suçlanan başbakan Johnson ve diğer politikacılardan herhangi bir itiraz ve yalanlama gelmedi. Düzenli rüşvet alan vekillerin bir çok yurt dışı seyahatinin de yine Yahudi Lobisi veya İsrail tarafından finanse edildiği belirtildi. Yahudi Lobisi’nden korktuğu için isminin açıklanmasını istemeyen emekli bir İngiliz muhafazakar politikacı bu haberler hakkında “İğrenç bir rüşvet çarkıyla İsrail, İngiltere’yi yönetiyor. Buna göz yumulması İngiltere’ye ihanet” dedi.

Muhafazakâr Parti’nin yüzde 80’i israil güdümünde

Haberlere göre İsrail ve Yahudi Lobisi’nin “rüşvet” faaliyeti iktidardaki Muhafazakar Parti’de yoğunlaşıyor. “Rüşvet çarkının” Muhafazakâr Parti milletvekillerinin yüzde 80’inin üye olduğu iddia edilen, ülkedeki en güçlü Yahudi Lobisi grubu olduğu belirtilen Conservative Friends of Israel (CFI) tarafından yönetildiği bildiriliyor.

Bu yolla İsrail’in İngiltere’yi yönetip yönlendirdiği iddialarının güçlenmesi İngiltere kamuoyunda tepkiye neden oldu. Bazı İngiliz uzmanlar bunun bir lobicilik faaliyetinin çok ötesinde rüşvet yoluyla bir ülkenin diğer ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda ele geçirip yönlendirmesi olarak görüyor ve çok ciddi bir soruşturma açılmasını talep ediyor.

Fakat İngiltere ve dünyadaki güçlü İsrail ve Yahudi Lobisi nedeniyle bu haber üzerine bir soruşturmanın açılması beklenmiyor.

