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Gündem İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!
Gündem

İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:47:00 - 2023-10-28 17:48:11

Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı.

Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı.

İsrail savunma bakanlığı yetkilisinden dün geceye dair açıklama geldi. Savunma Bakanlığı yetkilisi ' İstihbaratın temiz olduğunu bildirdiği bir bölgede tanımlayamadığımız bir güç ile mücadele ettik ve kayıplar yaşadık.' dedi.

Kaynak: Halkın Portalı

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