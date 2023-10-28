İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!
Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı.
Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı.
İsrail savunma bakanlığı yetkilisinden dün geceye dair açıklama geldi. Savunma Bakanlığı yetkilisi ' İstihbaratın temiz olduğunu bildirdiği bir bölgede tanımlayamadığımız bir güç ile mücadele ettik ve kayıplar yaşadık.' dedi.
Kaynak: Halkın Portalı