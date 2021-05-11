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Dünya İsrail ile normalleşen Ürdün'den sert çıkış: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Dünya

İsrail ile normalleşen Ürdün'den sert çıkış: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile normalleşme kararı alan Ürdün, Doğu Kudüs'te yaşananlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:47:00 -
İsrail ile normalleşen Ürdün'den sert çıkış: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme öncesi iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi açıklamasında Kudüs'te son derece tehlikeli bir durumun yaşandığını ifade ederek "Ürdün'de defalarca Kudüs'ün bizim için kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'te barış ve istikrarı sağlamanın kilit önemde olduğunu söyledik." dedi.

Şu an için acilen tırmanan gerilimin düşürmeye odaklandıklarını kaydeden Safedi, "Bunun (gerilimin düşmesi) olması için Şeyh Cerrah halkına yönelik provokatif önlemlerin veya Haremi Şerif'teki ihlallerin durması gerekir, statüko korunmalı ve Filistinlilerin haklarına saygı duyulması gerekir ki durumu sakinleştirebilelim ve ABD, Ürdün ve hepimizin istediği iki devletli çözüm temelinde tüm halkların haklarını koruyacak kalıcı, kapsamlı bir barış için siyasi bir ufuk oluşturalım." diye konuştu.

İki devletli çözüm formülünün barış ve istikrara götüren ana araç olacağını belirten Safedi, bu konuda ABD'nin öncülük etmesini beklediklerini dile getirdi.

Safedi, Kral İkinci Abdullah'ın Washington'a gelip ABD yönetimiyle sadece ikili ilişkiler değil aynı zamanda bölge güvenliği ve barışı konularında iş birliği görüşmeleri yapacağını kaydetti.

Toplantıda açıklama yapan Blinken ise Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki şiddet ve provokasyonlardan kaygı duyduklarını açıkladı.

Blinken, "Tüm taraflar, gerginliği azaltmalı, gerilimi düşürmeli ve sükunet için pratik adımlar atmalıdır." dedi.

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