İsrail ile Mısır ilişkilerinin gerildiğini ispatlayan gelişmeler!

Katil İsrail'in Mısır ile ilişkilerinin gerildiği belirtilen analizde, "Müzakerede anlaşmaya varma başarısızlığının Mısır’a yüklenmesi, işgal kuvvetleri Refah'ta kaldığı sürece Mısır’ın yardım geçişlerine izin vermemesi, Mısır’ın Netanyahu’nun önerisini (“Savaş sonrası Gazze’yi Mısır yönetebilir”) reddetmesi ve bu fikre karşı olduğunu açıklaması, Mısır’ın, Güney Afrika’nın işgalci İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına katılması, ABD yönetimi ile koordineli olma ihtimaline rağmen, Mısır, Katar ve BAE’nin açık bir şekilde savaş sonrası Gazze yönetimini reddetmeleri Netanyahu için bir darbe niteliğinde." denildi.

Filistin Diplomasi Merkezi'nin analizinde şu ifadelere yer verildi:

İbrani yayın organlarına göre; “Gazze’ye giren yardımları Mısır’ın koordine ediyor oluşu kendisine uluslararası arena, kurumlar ve kamuoyu önünde ciddi bir inandırıcılık katıyor. Bu durum Güney Afrika ile soykırım davasına katılmasından sonra ciddi tehlike arz ediyor.”

“Ulusal güvenlik ve çıkarlarımızı kimseden talep etmeksizin biz sağlayabiliriz” diyen Netanyahu, bu söylemi ile bir yandan Biden’a saldırıyor bir yandan ABD ile ilişkilerini yönetmede kullanmış olduğu ve sağcıları tarafına çeken “hayır” sözünü ben söylerim politikasını güdüyor.

•Esir ailelerinin gösterilerine karşı polisin ortaya koyduğu sert tavır aradaki çatışmaları körüklüyor. Bu durum esir takası konusunda yaşanan herhangi bir gelişme yok iken, esir ailelerinin kapıldığı umutsuzluğun gitgide arttığını gösteriyor.

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•Hizbullah, savaşın başından bu yana ilk defa “Cihad MUĞNİYE” adındaki son teknoloji füzesini dün itibarı ile İsrail’e karşı sahada kullanmaya başladı. Yapılan açıklamada Demir Kubbenin aktivasyonuna rağmen atılan füzeler hedeflerine ulaştı. Bu durum silah envanteri açısından Hizbullah’ı ayrıcalıklı bir konuma getiriyor.

•ABD ve Fransa’nın yoğun çabalarına rağmen Hizbullah, “ateşkes tamamıyla Gazze’de savaşın durdurulmasına bağlıdır” yönündeki duruşunu koruyor.

•İşgal hükümetinin, Gazze’yi yönetme teklifini Filistin yönetimine sunduğu ve Filistin yönetiminin Hamas ile ortak görüşülmeden bunun kabul edilmeyeceğini dile getirdiğini İbrani yayın organları ortaya çıkardı. Bununla birlikte bu konudaki son sözü Refah’ta işgal askerlerini kabul etmeyen ve orada oldukları sürece yardımların geçmeyeceğini ifade eden Mısır söyleyecek.