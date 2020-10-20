İsrail ile BAE arasında yeni anlaşma

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağını belirten İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına dikkat çekti.

Netanyahu törene katılacak

Vize anlaşmasının, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı belirtildi.

Diğer taraftan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, Tel Aviv yönetimiyle iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de anlaşma imzalayacak.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla ortaya çıktı.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalara imza atılmıştı.