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Dünya İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi
Dünya

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:58:00 - 2020-10-15 17:17:45

İsrail insan hakları örgütü Peace Now'dan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarında Hükümet Faaliyetleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil Yönetim Birimi Yüksek Planlama Konseyi toplantılarında onlarca Yahudi yerleşim yeri Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun yapımına onay verdiği belirtildi.

İsrail'in 2020'nin başından bu yana toplam 12.159 yeni konut yapımına onay verdiğine işaret edilen açıklamada, Yüksek Planlama Kurulu'nun yıl sonuna kadar birkaç kez daha toplanarak bir dizi projeyi onaylayabileceği vurgulandı. 

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'da Yahudi yerleşim kurma ve genişletme faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekicidir.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri kurma ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanırken, ABD ve İsrail'in Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarla güç kazandığı kaydedildi.

Peace Now'ın verilerine göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 ve Batı Şeria'da 253 yasadışı Yahudi yerleşimi var.

Bu yerlerde ikamet eden 650.000'den fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, İsrail işgali altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul edilir.

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