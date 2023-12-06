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Gündem İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!
Gündem

İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:20:00 -
İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!

Siyonist işgal rejimi Gazze'de öldürülen iki askerinin daha isminin açıklanmasına izin verdi. Bu savaşta yüzlerce üst düzey İsrail askeri öldürülürken 2 aydır tek bir Hamas'lı ölü ya da yaralı ele geçirilmedi.

Siyonist işgal rejimi Gazze'de öldürülen iki askerinin daha isminin açıklanmasına izin verdi.

Siyonist işgal rejimi Gazze'de öldürülen iki askerinin daha isminin açıklanmasına izin verdi.Buna göre  Yüzbaşı ve   53. Tabur'da bölük komutanı yardımcısı olan Yahal Gazit ve Binbaşı Gil Daniels Gazze'de Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldü.

Hamas’ın elinde 222 İsrailli askerin kimliklerinin belli olduğu söylenirken İsrail’in ele geçirdiği ölü veya yaralı bir tek Hamas mensubu yok.

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Yorumlar

hasan

binlerce sivilin ölümünden en az İsrail kadar sorumlu olanlar fare gibi yer altında yaşıyorlar çünkü

AHMET ORHAN

Asker ölmedi ama 15.000 kadın ve çocuk öldürüldü. Katın ve çocuklar acımasızca şehit edilirken gizlenen ve ölüme gitmeyen Hamas ne zaman işe yarayacak.
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