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Dünya İsrail İHA'sı ele geçirildi: Bilgi sızıntısı...
Dünya

İsrail İHA'sı ele geçirildi: Bilgi sızıntısı...

Gazze Şeridi'ne düşen İsrail'e ait insansız hava aracına el konuldu. İsrail tarafı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:48:00 -
İsrail İHA'sı ele geçirildi: Bilgi sızıntısı...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düştüğünü duyurduğu İHA'nın Hamas'a bağlı güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenildi.

Ordunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun son operasyonu sırasında, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir İHA düştü, bilgi sızıntısı korkusu yok." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail'e ait İHA'nın Hamas'a bağlı güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

Filistinli direniş grupları dün de Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.

 

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