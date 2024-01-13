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Gündem İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı
Gündem

İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 14:25:00 -
İsrail için gizli ordu kurdular! CIA çalışanı ifşa etti, görev yerleri ortaya çıktı

Gece saatlerinde Kızıldeniz'de ani bir baskın düzenleyen ABD ve İngilizler Yemen'in başkenti Sana'nın farklı noktalarını hedef aldı. Çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 'Tomahawk' füzelerini ise USS Carney ateşledi. New York Times gazetesine konuşan CIA çalışanları ise İsrail için kurulan gizli orduyu dünyaya duyurdu

İSRAİL İÇİN GAZZE'DE ÖZEL EKİP KURDULAR

New York Times gazetesine konuşan ismini vermek istemeyen CIA çalışanları 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın istihbarat teşkilatlarına ve Savunma Bakanlığı'na bir not göndererek özel bir görev gücü oluşturulması emrini verdiğini bildirdi. Yetkili bu özel gücün çok sayıda kişiden oluştuğunu belirterek mini bir ordu olduğunu ifade etti.

AMAÇLARI SİNVAR'I ÖLDÜRMEK

Yetkililer bu kişilerin sadece Hamas'ın üst düzey komutanları için istihbarat topladığını söyledi. Savaşın başından beri ise Hamas'ın hiçbir üst düzey lideri yaşamını yitirmedi veya yakalanmadı. CIA çalışanları ayrıca Hamas'ın üst düzey komutanları dışında öldürülen bütün savaşçıların önemsiz olduğunu çünkü kolayca yerine yenilerinin atandığını belirtti.

KONUMLARI İFŞA OLDU

İsimsiz yetkililere göre Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ı yakalamak kolay olmayacak; Sinvar, Han Yunus'un altındaki tünel ağının en derin noktasında ve etrafı rehinelerle çevrili bir şekilde hayatını sürdürüyor bu bağlamda özel ordunun mensupları da bölgede yer alıyor.ABD medyası ayrıca 7 Ekim sonrası Hamas'ın öncelik seviyesini ikinci sıraya aldığını bildirdi. Normal şartlarda sıralama Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan oluşuyordu.
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