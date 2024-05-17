İsrail hezimeti itiraf etti! 'Hamas'ı yok edemedik'
Gazze ve Refah'ta sivil katliamı yaparken sahada Kassam Tugayları karşısında hezimet yaşayan İsrail'den bomba bir itiraf geldi. İsrailli milletvekili Amit Halevi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını yok edemediklerini söyledi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Halevi, ülkesinin Gazze'ye saldırılardaki tutumunu eleştirdi.
Halevi, İsrail'in Gazze'ye 7 aydır saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Philadelphia Koridoru'nu (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) tutmadınız, (Gazze) Şeridi bölmediniz, yakıtı kontrol etmediniz, yardımları kontrol etmediniz, yardımları dağıtan siz değilsiniz. Dolayısıyla bölgenin kontrolü sizde değil." ifadelerini kullandı.
"Sonuç olarak Hamas ne istiyorsa yapıyor." diyen Halevi, Savunma Bakanı'nın "Kassam Tugaylarının çoğunun yok edildiğini" savunduğu açıklamasına cevaben, "Tek bir tugay bile, tek bir tugay bile (yok edilmedi)." dedi.
Halevi, açıklamalarını "tam bilgi ve sorumlulukla" yaptığını belirterek, "Hamas'ın tüm tugayları, 24 tugayın tamamı aktifler ve sahada mevcutlar, İslami Cihad'ın tugaylarından bahsetmiyorum bile." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında "geri çekildiğini" öne sürdüğü yerlerden bahseden Halevi, buralarda da "her şeyin kendini tekrar ettiğini" söyledi.
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İsrail ordusu, Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "24 taburundan sadece Refah'ta dördünün kaldığını" öne sürmüştü.