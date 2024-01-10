İsrail hezimete uğradı! Binlerce askeri geri çekmek zorunda kaldı

İsrail Savunma Kuvvetleri Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki tugayın bu hafta Gazze'den geri çekileceğini açıklamıştı. İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Birimi (IDF), diğer üç tugayın da ileri bir tarihte çekileceğini belirtmişti.

Washinton Post'un yaptığı habere göre; İsrail 5 tugayı kapsayan binlerce askeri geri çekebilir. Ancak İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari "uzun süreli savaşın" 2024'e kadar devam edeceğinin altını çizdi.

İsrail güçlerini çekiyor

Washington Post'a göre İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden binlerce askerini geri çekti.

İsrail'in askeri operasyonları hakkında ABD'li bir yetkili, "Bu, kuzeyde teşvik ettiğimiz daha düşük yoğunluklu operasyonlara kademeli geçişin başlangıcı gibi görünüyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Washington Post