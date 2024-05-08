İsrail hem katliam yapıyor hem görüntülerini paylaşıyor! Siyonistler dünyaya böyle meydan okuyor
Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail'in geçtiğimiz pazartesiden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Katil İsrail’in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı.
İsrail 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30’a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.